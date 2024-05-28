Başsavcılık harekete geçti: HDP'li 5 eski vekile 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

28 May 2024 11:23 - Güncelleme : 28 May 2024 11:29

Gazeteci Tolgahan Erdoğan: CHP Adalar ve Esenyurt'u HDP'ye(DEM)'e verecek

Gazeteci Tolgahan Erdoğan: CHP Adalar ve Esenyurt'u HDP'ye(DEM)'e verecek

CHP ve DEM'e bildiri tepkisi! Bahçeli Genel Kurulu terk etti, AYM'ye seslendi

CHP ve DEM'e bildiri tepkisi! Bahçeli Genel Kurulu terk etti, AYM'ye seslendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 6-8 Ekim Kobani soruşturması kapsamında haklarında soruşturma yürütülen HDP'li Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar'ın milletvekilliklerin sona ermesinin ardından haklarında iddianame düzenlendi.

298 SAYFALIK İDDİANAME GÖNDERİLDİ

Sanıkların tamamına 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. 298 sayfalık iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.