Başsavcılık harekete geçti: HDP'li 5 eski vekile 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Sabah
28 May 2024 11:23 - Güncelleme : 28 May 2024 11:29
6-8 Ekim Kobani soruşturması kapsamında harekete geçildi. HDP’li Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar'a 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 6-8 Ekim Kobani soruşturması kapsamında haklarında soruşturma yürütülen HDP'li Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar'ın milletvekilliklerin sona ermesinin ardından haklarında iddianame düzenlendi.
298 SAYFALIK İDDİANAME GÖNDERİLDİ
Sanıkların tamamına 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. 298 sayfalık iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Kaynak: Sabah