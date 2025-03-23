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 | Murat Makas

Batman merkezli 7 ilde operasyonda 15 kişiye tutuklama: Sözde cin çıkarıp şifa dağıtan anne-kızın milyonluk vurgunu

Batman merkezli 7 ilde sözde cin çıkarıp şifa dağıttığını iddia eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Anne-kızın birlikte çalışıp büyü masrafları adı altında 300 milyon TL'lik vurgunu ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 13:58

Batman merkezli 7 ilde sözde cin çıkarma bahanesiyle dolandırıcılık yapan kişilerin dolandırıcılığı MASAK raporları doğrultusunda tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğünce alınan istihbari bilgi doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda; sözde sahip oldukları ilahi güçleri sayesinde yaptıkları büyü ile ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunan şahıslara şifa dağıttığını, özel hayatlarındaki sorunları çözdüğünü, melekler ve cinler sayesinde her şeyi bildiğini, bu insanların gelecekteki yaşamları ile ilgili bilgiler verdiğini iddia eden anne-kız tespit edildi.

300 MİLYON TL VURGUN

Birlikte çalışan anne-kız büyü için gerekli masraflar adı altında para talep ettiği sorgularında verdikleri ifadelerinde ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 Milyon TL maddi kazanç sağladıkları belirlendi.

ANNE-KIZ BİRLİKTE ÇALIŞTI

Anne-kızın birlikte çalıştıkları aracı şahıslar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla kendilerine şifa bulmak amacıyla gelen şahıslara karşı kullandıkları da belirlendi. Anne-kız dolandırdıkları şahıslardan birini Almanya'dan Türkiye'ye akabinde Batman'a çağırıp kendi evlerinde misafir etti.

7 İLDE OPERASYON

Anne-kız, evlerinde misafir ettikleri şahsa, üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişört vererek bunu dört gün boyunca giymesini sağlayarak böylece kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları da ortaya çıktı.

"Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında, Batman merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon sonucunda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarında büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defter, kitaplar ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i savcılıkça serbest bırakılırken, 3 şüpheli Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 15 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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