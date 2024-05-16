Batman Valiliği duyuru: 4 gün boyunca etkinlikler yasaklandı

16 May 2024 20:31 - Güncelleme : 16 May 2024 20:34

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, oturma eylemleri, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ile her türlü protesto eyleminin yasaklandığı belirtildi.

Kararın, belirtilen tarihler arasında ilçelerden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak gelerek kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılım sağlanmasını önlemek amacıyla alındığı ifade edildi.

Ayrıca, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs ve grupların il ve ilçelere giriş ve çıkışlarına izin verilmeyeceği açıklandı.