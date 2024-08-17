Batman ve Şanlıurfa’da silahlı sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü!

17 Ağustos 2024 00:04 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 00:05

Batman ve Şanlıurfa kavga haberleriyle sarsıldı. Batman'da taşlı sopalı kavgada ortalık bir anda savaş alanına döndü. 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

SAVAŞ ALANINI ARATMADI

Turgut Özal Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlar iki iş yerinin önündeki rafları ve kaldırımdaki masaları birbirine fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

TARAFLARI POLİS DAĞITTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin müdahalesi ile taraflar dağıtıldı. Yaralılar Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ!

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Eyyüp Peygamber Caddesi'ndeki bir iş yerinde 2 grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ali İlingi ve Ali Baynaz da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.