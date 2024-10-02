Batman'da 2 haftadır aralıksız hapşıran Benazir Aydın rahat bir nefes aldı

02 Ekim 2024 13:30 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:31

Batman'da 2 haftadır aralıksız hapşıran Benazir Aydın tedavi altına alındı. Rahat bir nefes alan Aydın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Batman​ Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Benazir Aydın, 14 gün önce hapşırmaya başladı. Hapşırıkların sonu gelmedi. Tam 14 gün boyunca milyonlarca kez hapşıran kadın hastaneye başvursa da çözüm olmadı.

BENAZİR AYDIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Nöbetin nedeni henüz belirlenemezken Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Aralıksız hapşıran ve ailesinin yardım istediği Benazir Aydın, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.