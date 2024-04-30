Batman’da ayağından vurdukları sürücüyü soydular

30 Nisan 2024 00:06 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:06

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde ilçenin Yolağzı Mahallesi Midyat-Batman yolunda O.Ç. (30), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilin önü kesilerek ayağından silahla vuruldu. Şüpheliler, arabada bulunan ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. O.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.