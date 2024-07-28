Batman'da düğün günü faciaya döndü! Tır davetlilerin arasına daldı biri bebek çok sayıda ölü var!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 23:19 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 23:55
Son dakika haberi... Batman'da tır düğünden çıkan kişilerin arasına girerek insanları ezdi. İlk gelen bilgilere göre biri bebek çok sayıda ölü ve yaralı var.
Batman'da kontrolden çıkan tır, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İlk gelen bilgilere göre Batman - Siirt Çevreyolu OSB mevkisinde meydana gelen olayda düğünden çıkan davetlilere çarpan tır zincirleme kazaya sebep oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı