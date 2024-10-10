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Batman'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ekim 2024 22:38 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 22:39
Batman&#039;da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Batman Kozluk Karayolu üzerinde meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman​'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Batman Kozluk Karayolu üzerinde Havaalanı​ yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil​ önünde seyreden kamyonete arkadan çarptı.

Batman'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

Kazaya ilk olarak yoldan geçen sürücüler yetişti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişiyi güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarttı.

Feci kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Canım10 Ekim 2024 22:49

Böyle haberleri duyunca üzücü ne diyim Allah rahmet eylesin ve yaralılara acil şifa diliyorum

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