Batman'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Batman Kozluk Karayolu üzerinde meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Batman Kozluk Karayolu üzerinde Havaalanı yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil önünde seyreden kamyonete arkadan çarptı.
Kazaya ilk olarak yoldan geçen sürücüler yetişti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişiyi güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarttı.
Feci kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Böyle haberleri duyunca üzücü ne diyim Allah rahmet eylesin ve yaralılara acil şifa diliyorum