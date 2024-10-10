Batman'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 Ekim 2024 22:38 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 22:39

Batman Kozluk Karayolu üzerinde meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.