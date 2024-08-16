Batman'da gelin ve damada yapılan sürpriz şoke etti: Sahneye çıktı, yılanı çıkarttı

16 Ağustos 2024 09:31 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:57

Batman'da yılan avcısı Hasan Doksal, Batman'da düzenlenen görkemli bir düğünde Akif Yıldız ve Fatma Tunca çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

Gelin ve damadın yanı sıra davetliler de halaylar eşliğinde coşkulu bir şekilde eğlenirken, saz ekibinin anonsuyla Hasan Doksal sahneye davet edildi.

2 METRE UZUNLUĞUNDA YILAN ÇIKARTTI

Doksal, davetlilerin meraklı bakışları arasında elindeki sepetle sahneye çıktı ve içinden yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılan çıkardı. Yılanla yaptığı gösteri, davetlilerden büyük alkış aldı.

Doksal, gelin ve damadın düğününü unutulmaz kılmak için böyle bir sürpriz hazırladığını belirtti. “Yeğenimin düğününe davet edildim ve bu anı unutulmaz kılmak için bir sürpriz yapmak istedim.

"HERKESE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTIM"

Yaşadığımız bölgede yılanlar yaygındır. Bahçeden yakaladığım yılanı sepete koyup düğüne getirdim ve orada gösteri yaparak herkese unutulmaz anlar yaşattım. Davetliler çok eğlendiler” dedi. Gösteriden sonra Doksal, yılanı doğal yaşam alanına geri bıraktı.