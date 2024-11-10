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Batman'da kahreden kaza! Ambulanslar peş peşe dizildi: Yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Kasım 2024 12:48 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:14

Batman'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile traktörün çarpıştığı kazanın ardından can pazarı yaşandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

E.E. (36) idaresindeki İzmir plakalı yolcu minibüsü ile plakası öğrenilmeyen bir traktör çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da kahreden kaza! Ambulanslar peş peşe dizildi: Yaralılar var - 1. Resim

5 KİŞİ YARALANDI

Sürücü ile birlikte yaralılar F.K. (22), S.T. (16), M.T., (25) ve K.Ş. (26), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Batman'da kahreden kaza! Ambulanslar peş peşe dizildi: Yaralılar var - 2. Resim

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan F.K. ve S.T. daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Batman'da kahreden kaza! Ambulanslar peş peşe dizildi: Yaralılar var - 3. Resim

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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