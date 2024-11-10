Batman'da kahreden kaza! Ambulanslar peş peşe dizildi: Yaralılar var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Kasım 2024 12:48 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:14
Batman'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile traktörün çarpıştığı kazanın ardından can pazarı yaşandı.
ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
E.E. (36) idaresindeki İzmir plakalı yolcu minibüsü ile plakası öğrenilmeyen bir traktör çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Sürücü ile birlikte yaralılar F.K. (22), S.T. (16), M.T., (25) ve K.Ş. (26), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Durumu ağır olan F.K. ve S.T. daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı