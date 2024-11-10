Batman'da kahreden kaza! Ambulanslar peş peşe dizildi: Yaralılar var

10 Kasım 2024 12:48 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:14

Batman'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Son dakika | İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Batman'ın Gercüş ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile traktörün çarpıştığı kazanın ardından can pazarı yaşandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

E.E. (36) idaresindeki İzmir plakalı yolcu minibüsü ile plakası öğrenilmeyen bir traktör çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Sürücü ile birlikte yaralılar F.K. (22), S.T. (16), M.T., (25) ve K.Ş. (26), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan F.K. ve S.T. daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.