Batman’da korku dolu anlar: 44 yolcu alev alev yanmaktan son anda kurtuldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 22:37 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 22:43
Batman’da içerisinde 44 yolcusu olan otobüs alev aldı. Yolcular son anda araçtan inerek kurtulmayı başarırken otobüste maddi hasar meydana geldi.
Batman’ın Kozluk ilçesinde içerisinde 44 yolcusu bulunan şehirlerarası otobüs alevlere teslim oldu. Kozluk ilçesi ipekyolu Caddesi'nde akşam saatlerinde Van’dan Antalya’ya doğru hareket eden 34 GUJ 369 plakalı yolcu otobüsü motor kısmından yanmaya başladı.
İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ
İçerisinde 44 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünün içi kısa sürede dumanlarla kaplandı. Şans eseri Kozluk Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde tutuşan otobüse belediyeye ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek facianın yaşanmasını önledi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı