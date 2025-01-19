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Batman'da petrol arama noktasında yangın çıktı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ocak 2025 21:56 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 21:57
Batman&#039;da petrol arama noktasında yangın çıktı

Batman Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol arama noktasında çıkan yangın çıktı.

Batman'da petrol aranan bölgede alevler yükseldi. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında yer alan Batı Raman yolunda 156 numaralı petrol kuyusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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