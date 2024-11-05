Batman'da sokaklar karıştı! Genç kızın otobüs şoförüne verdiği tepki gündem oldu: "Cahil, burası Kürdistan değil"

05 Kasım 2024 09:27 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:44

Batman Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından kentte sokaklar karıştı. Kayyum kararını protesto etmek isteyen halk otobüsü şoförü belediye girmek isteyince bu sırada otobüste bulunan genç kızın tepkisiyle karşılaştı. Genç kız, "Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun? Burası Kürdistan değil. Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Cahil." diyerek karşı koydu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi'ne, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

BATMAN'DA SOKAKLAR KARIŞTI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından Batman'da sokaklar karıştı. Kayyum kararını protesto etmek isteyenler sokaklara döküldü. Gerilimin devam ettiği Batman'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

"BURASI KÜRDİSTAN DEĞİL"

İddiaya göre Batman Belediyesi'ne ait halk otobüsleri, kayyumu protesto etmek için belediyeye gitmek istedi. Bu sırada otobüste bulunan genç kız duruma oldukça sinirlendi.

Sınava yetişmeye çalıştığını söyleyen genç kız şoföre, "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" sözleri, sosyal medyada çok konuşuldu.

75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kararın ardından izinsiz yürüyüş yapan bir grup, polisin uyarılarına rağmen gösteriye devam etti. Gruptaki bazı göstericiler polisi taş yağmuruna tutarken, polis ve jandarma ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. Çıkan arbedede 75 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericiler emniyete götürülürken, belediye binası etrafındaki güvenlik önlemleri sürüyor.