Batman'da teröre geçit yok: 26 gözaltı

18 Kasım 2024 15:53 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:54

Türk güvenlik güçleri şehir içinde terör örgütü PKK yandaşlarının yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Batman'da düzenlenen terör örgütü operasyonunda 26 şahıs gözaltına alındı.

Türk polisi terör örgütlerinin destekçisi olan şahıslara karşı yeni operasyon başlattı. İçişleri Bakanlığınca, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından, kentte yasağa rağmen izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü PKK​ yandaşlarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokak olaylarına karıştığı belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.