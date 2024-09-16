Batman'da yarış hırsı kazayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı

16 Eylül 2024 23:53 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 23:59

Batman’da gerçekleşen kazada yarış halinde olduğu iddia edilen iki lüks araç kazaya karıştı. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.