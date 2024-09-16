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Batman'da yarış hırsı kazayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 23:53 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 23:59

Batman’da gerçekleşen kazada yarış halinde olduğu iddia edilen iki lüks araç kazaya karıştı. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Batman'da meydana gelen kazada yarıştıkları öne sürülen iki otomobil kazaya karıştı. Lüks marka 33 AGA 272 plakalı araç ile plakası henüz belirlenemeyen diğer bir araç, çarpışmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarparak takla attı.

Batman'da yarış hırsı kazayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı  - 1. Resim

Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan iki kişiyi yoğun çaba sarf ederek kurtardı. Kazada 4 kişi yaralanırken, bunlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Batman'da yarış hırsı kazayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı  - 2. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı Muhammed Furkan Ergül (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapanan Batman-Diyarbakır karayolu, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Batman'da yarış hırsı kazayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı  - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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