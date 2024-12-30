30 Aralık 2024 16:13 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:20

Son dakika haberi: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına firar ettiği belirlenen eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

Yasa dışı bahis​ soruşturmasında ismi geçen şüpheliler arasında bulunan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Serdar Ortaç​, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yılmaz’ın da aralarında olduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

KIRMIIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Soruşturmanın şüphelileri arasında yer alan Beşiktaş'ın eski futbolcularından Batuhan Karadeniz ise adresinde bulunamamıştı. Halk TV’nin haberine göre Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten​ kararı çıkarıldı.

GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve şovmen Mehmet Ali Erbil’in de gözaltına alındığı süreçte Batuhan Karadeniz’in ise soruşturmadan kısa süre önce Gürcistan'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. Karadeniz'in banka ve kripto hesaplarındaki paraya ve mal varlıklarına da bloke konulmuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturmada adının geçmesiyle ilgili konuşan Batuhan Karadeniz, “Ben kimseyi yasa dışı bahse teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler” ifadelerini kullanmıştı.