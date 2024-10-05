Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bayburt'ta feci kaza: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bayburt'ta feci kaza: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Ekim 2024 04:33 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 04:45
Bayburt&#039;ta feci kaza: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bayburt'ta feci bir kaza meydana geldi. Kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarpan otomobil devrildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bayburt-Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda E.Ç. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayburt'ta feci kaza: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - 1. Resim

E.Ç'nin cenazesi otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...