Bayburt'ta feci kaza: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Ekim 2024 04:33 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 04:45
Bayburt'ta feci bir kaza meydana geldi. Kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarpan otomobil devrildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bayburt-Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda E.Ç. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra ağaca çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
E.Ç'nin cenazesi otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı