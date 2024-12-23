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Bayburt'ta gölet buz tuttu! Vatandaşlar ispat etmek için buzun üzerine yattı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Aralık 2024 09:26 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:30

Dondurucu soğuklar yurdun büyük bir bölümünde etkisini iyiden iyiye göstermeye devam ederken Bayburt'ta Gökçedere Göleti, Kars'ta ise Çıldır Gölü tamamen buz tuttu. Vatandaşlar gölün donduğunu ispat etmek için buzun üzerine yattı.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15’lere düştüğü Bayburt’ta Gökçedere Göletinin yüzeyi buz tuttu. Göletin kıyısına giden vatandaşlar manzarada fotoğraf çektirdi, buz tutan gölet üzerinde yürüdüler.Bayburt'ta gölet buz tuttu! Vatandaşlar ispat etmek için buzun üzerine yattı - 1. Resim

BELEDİYEDEN UYARI GELDİ 

Öte yandan Gökçedere Belediyesinden uyarı yapıldı. Uyarıda, “Gökçedere Göletimizin yüzeyi etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle donmuştur. Donan gölet üzerinde yürüyen çocuklar tehlikeye davetiye çıkarmaktadır. Acı olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri rica ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.Bayburt'ta gölet buz tuttu! Vatandaşlar ispat etmek için buzun üzerine yattı - 2. Resim

ÇILDIR GÖLÜ DONDU

Gündüz saatlerinde yer yer tipinin etkili olduğu bölgede, gece saatlerinde termometreler -20 derecelere kadar düşüyor. Kars ile Ardahan sınırında 123 kilometrekare alana sahip olan Çıldır Gölü, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü'nde oluşan buzlar ve ortaya çıkan manzaralar Antartika'yı aratmadı. Göl kıyısında buzlanma sonrası oluşan görüntüler kutuplardan farksız manzaralar oluşturdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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