Bayburt'ta yıldırım düştü: Yere yığılan 16 yaşındaki çocuktan acı haber!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 22:00 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 22:00
Bayburt'ta yıldırım düşmesi sonucu yere yığılan ve hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Bayburt'ta yıldırımın isabet ettiği 16 yaşındaki Muhammet Ali Küçük isimli genç yaşamını yitirdi.
YERE YIĞILDI
Edinilen bilgiye göre, canlı hayvan pazarı yakınlarında hayvan otlattığı esnada Muhammet Ali Küçük'e yıldırım isabet etti, yere yığıldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı