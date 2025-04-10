Bayburt'ta yurtta öğrencinin bıçaklandığı iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bayburt KYK Kız Öğrenci Yurdu mescidinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırıya uğradığı ve olayın örtbas edilmeye çalışıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarının ortaya attığı "Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet" iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bayburt'taki kız öğrenci yurdunda, bir öğrencinin mescitte bulunduğu sırada kendisini hafif şekilde yaraladığı, hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrenciler yaşanan olayı farklı yorumlamış ve eylem düzenlemiştir. Öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1910072528770367541

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR

Öte yandan Bayburt Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

