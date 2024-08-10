Bayrak sevgisi çalışmaları durdurdu! Enkaza çıkıp Türk bayrağını aldı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 17:36 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:36
Pendik'te İETT kazası sonrası tahliye edilen binanın yıkım çalışmaları esnasında bir daire içerisinde Türk bayrağı görüldü. Çalışmayı durduran yıkım ekibindeki bir personel enkaz üzerine çıkarak bayrağı aldı.
Pendik'te İETT aracının çarpması sonrası kolonu zarar gören binada yıkım işlemleri başladı.
TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE ÇALIŞMALARI DURDURDU
Yıkım çalışmaları sürdüğü esnada bir dairenin içerisinde asılı halde bulunan Türk Bayrağını gören ekipler çalışmayı durdurdu.
Yıkım personelinden biri enkaz üzerine çıkarak Türk bayrağını asılı olduğu yerden aldı.
Bayrağın alınmasıyla birlikte çalışmalar kaldığı yerden devam etti.
Yüzleri gülümseten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı