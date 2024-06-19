Bayram bitti dönüş çilesi başladı!

19 Haziran 2024 17:16 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 17:20

Ne Antalya ne Bodrum! Tatilciler akın akın oraya gitti

Ne Antalya ne Bodrum! Tatilciler akın akın oraya gitti

15 Haziran’da başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 4 milyon yerli turist Muğla’nın dünyaca ünlü Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi tatil beldelerine geldi.

9 günlük resmi tatilde özel sektör çalışanları Kurban Bayramı’nın son gününde dönüş yolculuğuna başladı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Tatilini Bodrum ilçesi dışında Marmaris, Fethiye gibi ilçelerde değerlendiren özel sektör çalışanları sabah saatlerinde otellerinden ayrılarak Menteşe eski bölge trafik kavşağında yoğunluğa neden oldu.

Ankara ve civarı illere gidecek araç sürücüleri Menteşe akıllı kavşaktan Denizli istikametine seyrederken, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler ise Aydın istikametine hareket etti.



Kamuda çalışan tatilcilerin resmi tatilleri Pazar günü sona erecek olması nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri Muğla’nın kara yollarında yoğunluk oluşturması bekleniyor.