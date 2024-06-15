Bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak! Diyarbakır'da vatandaşları sevindiren haber
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 08:38 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 08:41
Kurban Bayramı nedeniyle birçok şehirde ulaşım bedava oldu. Bu şehirlerden biri de Diyarbakır olduğu yetkililer tarafından açıklandı. Bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım araçları, Kurban Bayramında 4 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
BAYRAM BOYUNCA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK!
Ulaşım Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Bu çerçevede vatandaşlar, Kurban Bayramı nedeniyle 16-19 Haziran günlerinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı