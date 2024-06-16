Bayram dinlemediler, silahları çektiler! 1’i ağır 3 yaralı 

16 Haziran 2024 22:32 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 22:35

Şanlıurfa'da havyan pazarında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da havyan pazarında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Elazığ'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde iki grup arasında kavga çıktı.

Aktarılan bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ateşlenmesi üzerine silahlar çekildi. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.