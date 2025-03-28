Bayram göçü başladı: Tatilciler yollara döküldü

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, tatilini memleketinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyenler erkenden yola koyuldu. Özellikle gece saatlerinde araçlarıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatil planlarını erkenden hayata geçirmek isteyen sürücüler yollara döküldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram tatilini 9 güne uzattığını açıklamasının ardından özellikle büyük şehirlerden çıkışlar hız kazandı.

ANADOLU OTOYOLU'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Tatilini memleketinde ya da sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren yola çıkınca Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte özellikle İstanbul istikametinden çıkış yapan araçların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için polis ve Karayolları ekipleri güzergahta önlem alırken, uzmanlar sürücüleri dikkatli ve sabırlı olmaları konusunda uyardı. Bayram tatilinin ilk gününe yaklaşıldıkça yoğunluğun özellikle hafta sonu daha da artması bekleniyor.