Bayram için erken çıkışlar trafiği durdurdu! İşte sorunsuz yolculuk için 3 altın kural

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek için erkenden yola çıkan tatilciler, Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun kesiştiği noktada uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sorunsuz yolculuk için kemer, takip mesafesi ve hız kurallarına uyma uyarısı yapıldı.

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen bazı vatandaşların erkenden yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşmaya başladı.

SORUNSUZ YOLCULUK İÇİN KRİTİK UYARILAR

İki otoyolun kesişim noktasında ise trafik durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran Otoyol Jandarması ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

