Bayram için memleketine geldi denizde kayboldu

22 Haziran 2024 03:52 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 04:02

Samsun'un Terme ilçesinde 22 yaşındaki Cihan Yılmaz dalgaların alıp götürmesi sonucu bulunamıyor.

Taşlık Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan memleketi Terme’ye gelen Cihan Yılmaz (22), 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Diğer 2 kişinin de boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine denizden çıkan arkadaşları, Cihan Yılmaz’ın dalgalar arasında kaybolduğunu fark ettiler. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler dalgıçlarla deniz altından, botlarla ve helikopterle de suyun üzerinden Cihan Yılmaz’ı bulmak için çalışma başlattı.