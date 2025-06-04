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 | Murat Makas

Bayram öncesi 43 ilin geçiş noktasında sıkı tedbir! Araç sürücülerine 3 kritik uyarı

Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak araç sürücülerine kritik uyarılar yapıldı. Özellikle 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de tedbirler artırıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde polis ve jandarma ekipleri her 10 kilometrede nöbet bekleyecek. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 16:50

Kurban Bayramı öncesi tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlara uyarı yapıldı. 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale’de trafik akıcı şekilde ilerlerken bazı tedbirler alındı. Kırıkkale-Kayseri D765 ve Kırıkkale-Samsun D200 karayollarında ulaşımda aksama yaşanmazken, zaman zaman trafik hareketliliği gözlemleniyor.

Bayram öncesi 43 ilin geçiş noktasında sıkı tedbir! Araç sürücülerine 3 kritik uyarı

KEMER, HIZ VE CEP TELEFONU UYARISI

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, denetimler sırasında sürücülere emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız sınırına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bayram öncesi 43 ilin geçiş noktasında sıkı tedbir! Araç sürücülerine 3 kritik uyarı

HER 10 KM’DE TRAFİK EKİBİ

Ayrıca, her 10 kilometrede bir trafik ekibi görevlendirilerek yol güvenliği artırıldı. Radar araçları ile hız kontrolü de sıklaştırılarak trafik ihlallerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Karayolları ekipleri tarafından da bayram tatili süresince trafik akışını sağlamak amacıyla bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bayram öncesi 43 ilin geçiş noktasında sıkı tedbir! Araç sürücülerine 3 kritik uyarı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale’nin doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli bir geçiş güzergahı olduğunu vurguladı. Söğüt, "İçişleri Bakanlığımızın 30 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında uygulamaya koyduğu Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında çalışmalarımıza başladık. Kalecik, Organize Sanayi, İl Tarım ve Balışeyh kavşaklarını trafiğe kapatarak geçişleri daha güvenli hale getirdik" dedi.

Söğüt ayrıca, "Trafik ışıklarının sürelerini uzattık, ekiplerimizi her 10 kilometrede bir görünür olacak şekilde yerleştirdik. Dron ile havadan denetim, radar araçlarıyla hız kontrolü, EDS sistemleri ve karayolu üzerinde görevli trafik ekiplerimizle sürekli denetim halindeyiz. Tüm güzergahlarda trafik akışı düzenli devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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"BİR KURAL, BİR ÖMÜR"

Sürücülere "Bir kural, bir ömür" mottosuyla trafik kurallarına uymalarını isteyen Söğüt, özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri ve cep telefonu kullanımı konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Ayrıca uzun yolda seyahat eden sürücülere kısa molalar vermeleri tavsiye edildi.

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