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 | Merve Yaz

Bayram öncesi ulaşımda bir dizi tedbir! Bakan Uraloğlu açıkladı: Fahiş fiyata sıkı takip

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara dökülecek. Olası trafik kazalarını önüne geçmek için bir dizi tedbir alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak önlemleri duyurdu. İşte detaylar...

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Bayram öncesi ulaşımda bir dizi tedbir! Bakan Uraloğlu açıkladı: Fahiş fiyata sıkı takip
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 10:59

Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak önlemleri duyurdu. "Yolcu taşımacılığında fahiş fiyata karşı denetimlerimizi artırdık." diyen Uraloğlu, "20 Mayıs-1 Haziran arasında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik. Kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 11 milyon liralık idari işlem uyguladık." dedi.

Bayram öncesi ulaşımda bir dizi tedbir! Bakan Uraloğlu açıkladı: Fahiş fiyata sıkı takip

KAMYON VE TANKERLERE YASAK

Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak,

- 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel ve bakım şefliğimiz, 25 otoyol şefliğimiz ile Türkiye'nin dört yanında hizmet vereceğiz,

Bayram öncesi ulaşımda bir dizi tedbir! Bakan Uraloğlu açıkladı: Fahiş fiyata sıkı takip

- Ankara - Kırıkkale ve devamındaki yollar, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyon-Konya, Denizli-Muğla, Samsun-Sarp ,Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır gibi güzergahlar yoğun trafik beklenen güzergahlar. Bu güzergahlarda yoğun önlem alacağız,

Bayram öncesi ulaşımda bir dizi tedbir! Bakan Uraloğlu açıkladı: Fahiş fiyata sıkı takip

ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

- Özel yük taşıyan araçlara sınırlama getireceğiz. Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için taşıma izin belgelerini 5 Haziran'dan 9 Haziran'a kadar vermeyeceğiz,

- Otobüs bileti bulma ve fahiş fiyat mağduriyetlerini gidermek için yolcu taşımacılığı denetimleri artırdık. Kurallara uymayan otobüs işletmecilere 11 milyon TL'lik idari işlem uyguladık,

- İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy metro hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban ücretsiz hizmet verecek,

- Bayram tatili boyunca yol bakım ve onarım zorunlu olmadığı sürece durduracağız,

- KGM'nin yol durumu sitesini güncel tutacağız,

- Hızlı trenlerde kapasite artışına gidildi."

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Sıkça Sorulan Sorular

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı, 2025'te dört gün boyunca devam edecek. Arife günü 5 Haziran Perşembe, bayram ise 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
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