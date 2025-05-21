Bayram öncesi uzmanlardan kurbanlık uyarısı! Bu belirtiler varsa uzak durun

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hayvan pazarlarında ise denetim sıklaştı. Uzman isimlerden ise kurbanlık satın alırken dikkat edilmesi gereken, çok önemli uyarılar geldi. İşte detaylar...

Kurban Bayramı yaklaşırken, Kocaeli'de kurban pazarları hayvanlarla dolmaya başladı. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarla buluşurken, veteriner hekim kontrolü olmadan hiçbir hayvan satışa sunulmuyor. Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, 15 Mayıs itibariyle kentte kurban pazarlarının açıldığını ve Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen kurbanlık hayvanların satışa sunulduğunu açıkladı.

"Veteriner hekim yol kontrol noktalarında denetlemeler yapılıyor"

Hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmeden pazara alınmadığını vurgulayan Başkan Bostancı, "Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen uygulama ile veteriner yol kontrol istasyonları oluşturuldu. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden bölgemize gerçekleştirilen hayvan sevklerinde bu noktalarda hayvanların kontrolü yapılıyor" dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Bostancı, şu bilgileri verdi:

"Hayvanların mutlaka kulak küpesinin olması gerekiyor. Peki bu neden önemli? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'TarımCebimde' uygulaması var. Bu uygulamada hayvanın kulak küpe numarasını girdiğimizde hayvanın yaşı, doğum tarihi, ırkı, cinsi, geçmişte yapılan tüm aşılarını görebiliyoruz. Büyükbaşlarda 2, küçükbaşlarda 1 yaşından küçük olmayan hayvanları seçmemiz gerekiyor. Hayvanın genel sağlık durumunun iyi olması gerekiyor. Burun akıntısı, salya akıntısı, gözyaşı akıntısı olmaması gerekiyor.

Gebe olmamalı, yeni doğum yapmış hayvan olmamalı, aşırı zayıf olmaması gerekiyor. Tüyleri mat ve karışık olmamalı, canlı olmalı. Bakışları daha düzgün olmalı. Genel durumunda herhangi bir bozukluk olmamalı. Aşırı duyarlı ya da duyarsız olmaması gerekiyor. Uzuvlarında eksiklik olmamalı. Hayvan seçimi konusunda gerekirse bir veteriner hekimden yardım alınmalı"

"SOKAK VE MAHALLE ARALARINDA KURBAN KESMEYİN"

Kurbanlık seçimi kadar, kesim şartlarının da hayvan refahına uygun olması gerektiğini belirten Bostancı, "Kurban kesimleri ise veteriner hekim kontrolü yapılan kurban komisyonunun belirlediği yerlerde veya mezbahalarda yapılması gerekiyor. Sokak ve mahalle aralarında gelişigüzel şekilde kurban kesilmemeli. Bu noktada hayvan refahına da dikkat etmemiz lazım. Hayvanın kesildikten sonra askıda bir süre kalıp, yutağının boşaltılması ve iç organlarının uzaklaştırılması gerekiyor. İç organları da kesinlikle çevreye atılmamalı. Derin çukurlara gömülmesi önem arz ediyor" diye konuştu.

"ETLERİ POŞETTE UZUN SÜRE BEKLETMEYİN"

Kurban etlerinin uzun süre poşette bekletilmesinin de doğru olmadığını kaydeden Mehmet Bostancı, "Vatandaşların bu etleri çok uzun sürelerde poşetlerde beklettiklerini görüyoruz. Maalesef bu durum kokuşmaya ve bakteri üremesine sebep olduğu için zehirlenmelere neden olabilir" şeklinde konuştu.

Ayrıca Bostancı, Kocaeli'de şu ana kadar getirilen tüm hayvanların denetlendiğini ve herhangi bir salgın hastalığa rastlanmadığını da sözlerine ekledi.