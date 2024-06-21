Bayram tatili için geldiği Samsun'da kabusu yaşadı!

21 Haziran 2024 11:55 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:59

İstanbul’da yaşayan, bayram nedeniyle Samsun'a giden 40 yaşındaki Emine Ünal'ın mahallede yapılan düğünde omuz bölgesine mermi isabet etti.

Dehşeti yaşayan Emine Ünal, yakınları tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

"ÇAĞ DIŞI EĞLENCEYE DUR DESİNLER"

Yorgun mermi mağduru bir çocuk annesi Emine Ünal, "Ben böyle talihsiz bir olay yaşadım. En büyük şansım kafama isabet etmedi. Ölebilirdim. Benim yaşadığım kabusu kimse yaşamasın. Yetkililere sesleniyorum. Artık çağ dışı eğlenceye dur desinler. Başka insanların canı yanmasın" dedi.