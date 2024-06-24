Bayram tatili sona erdi! Bolu kesiminde ulaşım normale döndü
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Haziran 2024 09:32 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:36
Kurban Bayramı tatili süresince yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü.
9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi.
ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım normal olarak sağlanıyor.
Otoyolun, Gerede, Köroğlu rampası, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı