Bayram tatilinin ilk 8 gününde acı bilanço! 68 kişi hayatını kaybetti

23 Haziran 2024 08:58 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:24

Naci Görür'den Malatya uyarısı: "Dikkatli olmak gerek"

Naci Görür'den Malatya uyarısı: "Dikkatli olmak gerek"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram tatilinin 8. günü 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede:

706 trafik kazası meydana geldi.

6 kişi maalesef hayatını kaybetti.

1097 kişi yaralandı.

405.088 araç denetlendi.

22.975 araca hız ve radar işlemi,

37.590 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 68 kişi hayatını kaybetti. 9.787 kişi ise yaralandı."