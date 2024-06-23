Bayram tatilinin ilk 8 gününde acı bilanço! 68 kişi hayatını kaybetti
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Haziran 2024 08:58 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:24
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin 8'inci günü 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede 6 kişinin hayatını kaybettiği, bin 97 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca bayram tatilinin ilk 8 gününde ise 68 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bayram tatilinin 8. günü 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede:
706 trafik kazası meydana geldi.
6 kişi maalesef hayatını kaybetti.
1097 kişi yaralandı.
405.088 araç denetlendi.
22.975 araca hız ve radar işlemi,
37.590 araca ise diğer işlemler yapıldı.
Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 68 kişi hayatını kaybetti. 9.787 kişi ise yaralandı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı