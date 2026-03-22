Bayram trafiği çilesi! Araçlar tampon tampon ilerliyor: 43 ilin kilit kavşağında dikkat çeken görüntüler

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerinden veya tatil beldelerinden dönüşe geçen vatandaşların trafik çilesi sürüyor.

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğu akşam saatlerinde en üst seviyeye çıktı. TEM Otoyolu’nda güçlükle ilerleyen trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bolu geçişi görüntülendi.

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de oluşan yoğun trafikte araçların tampon tampona ilerlediği anlar havadan görüntülendi.

Kilometrelerce uzayan yoğunlukta araçların tampon tampona ilerlediği anlar havadan görüntülendi. Polis ve jandarma ekipleri şehirler arası kara yollarında denetimlerini artırdı. Sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de yoğunluk görüntülendi. Özellikle kritik noktalarda meydana gelen yavaşlamalar ve zaman zaman yaşanan maddi hasarlı kazalar, trafiğin akışını olumsuz etkiledi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde yoğunluk kilometrelerce uzadı.

ŞERİT İHLALLERİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Jandarma ekipleri ise bölgede denetimlerini artırdı. Emniyet şeridi ihlallerinin önüne geçmek amacıyla hem sabit hem de mobil ekiplerle kontroller gerçekleştirilirken, kural ihlali yapan sürücülere yönelik uyarılar yapıldı. Trafik güvenliğini sağlamak adına ekiplerin sahadaki yoğun mesaisi dikkat çekti.