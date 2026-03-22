Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bayram trafiği çilesi! Araçlar tampon tampon ilerliyor: 43 ilin kilit kavşağında dikkat çeken görüntüler

Ramazan Bayramı tatili dönüşünde vatandaşlar trafik çilesi yaşıyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası araçların tampon tampona ilerlediği anlar görüntülendi. Bolu geçişinde trafik kilit olurken Düzce'de de aynı manzaralar görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 23:49

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerinden veya tatil beldelerinden dönüşe geçen vatandaşların trafik çilesi sürüyor.

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğu akşam saatlerinde en üst seviyeye çıktı. TEM Otoyolu’nda güçlükle ilerleyen trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bolu geçişi görüntülendi.

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" 'de oluşan yoğun trafikte araçların tampon tampona ilerlediği anlar havadan görüntülendi.

Kilometrelerce uzayan yoğunlukta araçların tampon tampona ilerlediği anlar havadan görüntülendi. Polis ve jandarma ekipleri şehirler arası kara yollarında denetimlerini artırdı. Sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de yoğunluk görüntülendi. Özellikle kritik noktalarda meydana gelen yavaşlamalar ve zaman zaman yaşanan maddi hasarlı kazalar, trafiğin akışını olumsuz etkiledi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde yoğunluk kilometrelerce uzadı.

ŞERİT İHLALLERİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Jandarma ekipleri ise bölgede denetimlerini artırdı. Emniyet şeridi ihlallerinin önüne geçmek amacıyla hem sabit hem de mobil ekiplerle kontroller gerçekleştirilirken, kural ihlali yapan sürücülere yönelik uyarılar yapıldı. Trafik güvenliğini sağlamak adına ekiplerin sahadaki yoğun mesaisi dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayram sonrası dönüş yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
ETİKETLER
#kırıkkale
#trafik yoğunluğu
#Bayram Trafiği
#Bolu Geçişi
#Dönüş Çilesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.