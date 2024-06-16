Bayrama saatler kala alışverişe çıkanlar meydanları taşırdı

16 Haziran 2024 03:19 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 03:56

Kurban Bayramı'na saatler kala, Bursa’da bir çok vatandaş saate aldırış etmeden alışverişe çıktı.

Kentin önemli merkezlerinden olan 15 Temmuz Demokrasi Meydan’ında vatandaşlar seyyar satıcıların açtığı tezgahlara yöneldi.

Kendi bütçesine göre, giyim, aksesuar ve bir çok ürüne bakanlar ucuz fiyata poşetleri doldurdu. Gece geç saatlere kadar devam eden kalabalık ise kameraya yansıdı.