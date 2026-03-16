Ramazan bayramına sayılı günler vatandaşlar, havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Bayramda tatil planı yapanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, güncel hava durumu raporunu yayımladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji, bakanlık ve valilikten peş peşe uyarılar Ramazan Bayramı süresince Türkiye genelinde yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bayram boyunca ülke genelinde yağışlı havanın hakim olacağını bildirdi. İstanbul Valiliği de bayramda İstanbul'da havanın yağışlı olacağını ve yerel olarak kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı. Hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağış olacağını, Perşembe gününden itibaren ise 4 gün boyunca ülkenin hemen hemen tamamında yağış geçişleri görüleceğini belirtti. Çelik, bu yağışların özellikle Akdeniz ve Güney Doğu Doğu bölgesinde zaman zaman kuvvetli yağışlara sebep olabileceğini ifade etti. MGM'nin raporuna göre, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri için aralıklarla yağış geçişleri öngörülüyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Peki bayramda Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? İşte 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar hava durumu...

ÖNCE MGM SONRA BAKANLIK UYARDI

MGM'nin yayımladığı güncel hava durumu raporuna göre; bayram boyunca ülkenin birçok bölgesinde yağışlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ VAR

MGM'nin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da sosyal medya hesaplarında bayramda havanın nasıl olacağına dair bir görsel paylaştı. MGM ve bakanlık, bayramda ülke genelinde yağışlı bir havanın hakim olacağını bildirdi.

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini göstererek bayramda İstanbul'da havanın yağışlı olacağını aktardı. Valilik ayrıca yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.

En düşük-en yüksek hava sıcaklıkları:

Persembe: 7 ila 9/ 9 ila 11 °C

Cuma: 6 ila 8/ 9 ila 11 °C

Cumartesi: 7 ila 9 / 11 ila 13 °C

Pazar: 6 ila 8 / 9 ila 11 °C

"ARİFE GÜNÜ ÜLKENİN GENELİNDE YAĞIŞ VAR"

Öte yandan MGM'nin güncel hava durumu raporunu değerlendiren; hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik "Çarşamba günü için Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağış var. Perşembe günü yani arife gününden itibaren ise 4 gün boyunca ülkenin hemen hemen tamamında yağış geçişleri göreceğiz. Sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde biraz daha az yağış olacak. Onun dışında ülkenin tamamında arife gününden itibaren yağış bekliyoruz. Arife günden itibaren ülkenin hemen hemen tamamında yağış var. Bu yağışlar özellikle Akdeniz ve Güney Doğu Doğu bölgesinde zaman zaman kuvvetli yağışlara sebep olabilir. Kuvvetli yağış şeklinde görülebilir. Ancak onun dışında ülkenin tamamında perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü için aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz diyebiliriz" dedi.