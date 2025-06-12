Bayramdaki kazalarda ince detay! Kanun teklifi değişecek mi? AK Parti'den açıklama var

Kurban Bayramı için yollara düşen vatandaşlardan 44'ü hayatını kaybetti, 6 bin 370 kişi yaralandı. Trafik tedbirlerinin sıkılaştırılmasına karşın ölümlü kazaların bitmemesi ve pek çok sürücünün trafik cezasıyla karşılaşması tartışma konusu oldu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, kazalardaki ince detaya dikkat çekerek cezaları artıran teklifle ilgili konuştu.

Bayram için uygulanan trafik denetimlerinin sıkı olması pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Denetimlere karşın 3 bin 913 kazanın meydana gelmesi ve bu kazalarda 44 vatandaşın hayatını kaybetmesi eleştirilerin dozunu artırdı.

CEZALAR KAZALARIN ÖNLENMESİNDE NE KADAR ETKİLİ?

En çok radar denetimleri konusunda şikayetçi olan sürücüler, cezaların artırılmasıyla kazaların önüne geçilememesi sorununun bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Peki bu gelişmeler ışığında trafik cezalarının artırılmasını sağlayacak kanun teklifinde değişiklik olacak mı?

Süreçle ilgili AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güler, AK Parti Grubu'nun basına kapalı toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda trafik kazalarındaki detaya dikkat çekti.

"140 KM ÜSTÜNDEKİ OTOYOLLARDA ÖLÜMLÜ KAZA YOK"

"En son bir etki analizi aldık." diyen Güler "140 kilometrenin üstünde olan otoyollarda ölümlü trafik kazası yok. Ama 80-90 kilometre üst sınırı olan yerlerde maalesef aşırı hızdan ve ani manevradan dolayı bayramda kazalar oldu. Yaklaşık 3 yıldır her yıl 6 bin 350 vatandaşımızı kaybediyoruz. 3-4 yıldır bu sayı düşmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve ani manevra da denilen şerit değişimini bunların sebebi olarak sıralayan Güler, caydırıcı cezaların ortaya konulması gerektiğinin altını çizdi. Güler, vatandaşların tepkilerinin yüksek cezalardan değil, radar uygulamalarından kaynaklandığını söyledi.

Güler, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde bir değişikliğe gidilmesini düşünmediklerini bildirdi.