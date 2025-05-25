Bayramdan önce af geliyor iddiası! Sinan Burhan canlı yayında net tarih verdi

Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenleme çalışmaları sürerken, bomba bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan, af maddesini içeren infaz düzenlemesinin salı günü Meclis'e sunulacağını ve bayramdan önce suç ayrımı olmaksızın 35 bin kişinin cezaevinden tahliye edileceğini öne sürdü.

Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 10. yargı paketinin 40 maddelik taslağı, geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığınca TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Tam hali 55 maddeden oluşan ve 14 farklı kanunda değişiklik yapması öngörülen reform paketinde en merak edilen konu, af maddesiydi.

Toplumda af beklentisi giderek artarken, konu hala netlik kazanmamış durumda. Ancak tv100’de yayımlanan Gündem Özel programına katılan gazeteci Sinan Burhan, kulis bilgisi olarak nitelendirdiği dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

SALI GÜNÜ DÜZENLEME MECLİS'E SUNULACAK

Burhan, Cumhur İttifakı milletvekillerinin salı günü infaz düzenlemesini Meclis’e sunacağını belirtti. Edinilen bilgilere göre, düzenleme 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen ve 3 yılın altında cezası kalan tüm suçları kapsayacak. Bu kapsamda cezası 3 yılın altında olan mahkumlar –suç ayrımı olmaksızın– hapisten çıkacak.

Burhan, bayram öncesinde yaklaşık 35 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesinin beklendiğini öne sürdü. Ayrıca düzenlemeden bir yıl içinde toplam 55 bin kişinin yararlanmasının öngörüldüğünü de ekledi.

SUÇ AYRIMI OLMAYACAK

“Suç ayrımı olacak mı?” sorusuna da değinen Burhan, şunları iddia etti: “Diyelim ki kişi 5-10 yıl ceza almış, yatmış, hapisten çıkmasına 3 yıl kalmış. Eğer kapalı cezaevindeyse açık cezaevine geçecek. Açık cezaevindeyse, cezasının kalan 3 yılı denetimli serbestlikle geçirilecek. Bu düzenlemede örgütlü suçlar da, adi suçlar da bu kapsamda olacak. Hukukun temel prensibi gereği suç ayrımı yapılmayacak.”

" 1 YIL İÇERİSİNDE DE 55 BİN MAHKUMA TAHLİYE"

Burhan'ın tv100 ekranlarında yaptığı konuşmadan öne çıkan ifadeler şöyle:

"Bu konu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Özellikle mahkum yakınlarında büyük bir heyecan var. Efendim işte kimisi infaz yasası diyor, kimisi af diyor, kimisi örtülü af diyor vesair ama bir şekilde bayramdan önce 35 bin civarında bir mahkumun bu infaz düzenlemesinde yapılacak bir değişiklikle evlerine dönme durumu söz konusu."

Şimdi bununla ilgili teknik detaya da gireceğim. Bugün ben iktidar kanadıyla bir görüşme yaptım. Oradaki aldığım bilgi şu; önümüzdeki hafta salı günü Cumhur İttifakı milletvekilleri bir teklif hazırlayacaklar, Meclis'e sunacaklar. Çarşamba ya da perşembe günü Adalet Komisyonu'na bu gelecek, Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra bir hafta içerisinde görüşmeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek ve buradan bu düzenleme geçtikten sonra bu düzenlemeyle beraber 35 bin, bir yıl içerisinde de 55 bin mahkumun evlerine dönmesi söz konusu."