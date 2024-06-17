Bayramları zehir oldu! Her yerde aranan çocuğun cesedine bulundu

17 Haziran 2024 13:48 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:56

Dardağan köyünde 11 yaşındaki Mustafa Buğday’dan uzun süre haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri köy içinde ve çevrede yaptığı arama çalışmasında bir göletin kenarında çocuğa ait olduğu tahmin edilen elbiseye ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler tarafından göletin suyu su motorlarıyla boşaltıldı, gece geç saatlere kadar yapılan çalışma sonucu suyun çekilmesiyle çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.