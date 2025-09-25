Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yakınlarında korkutan yangın

Bayrampaşa’da Metris Cezaevi yanındaki otluk alanda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa’da Metris Cezaevi yanında bulunan otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

YAPILAN İNCELEMEDE CAM ŞİŞE DETAYI

Yangın çevreye yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda cam şişeye rastlandı.