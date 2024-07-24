Bayrampaşa'da 3 katlı binada kısmi çökme meydana geldi, bina tahliye edildi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 18:11 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 18:12
Son dakika haberi.... Bayrampaşa'da 3 katlı binanın ilk katında bulunan balkonun çökmesiyle panik yaşandı.
İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Şahir Baki Sokak'ta 3 katlı bir binanın 1. katındaki balkon kısmen çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com