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Bayrampaşa'da 3 katlı binada kısmi çökme meydana geldi, bina tahliye edildi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 18:11 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 18:12
Bayrampaşa&#039;da 3 katlı binada kısmi çökme meydana geldi, bina tahliye edildi

Son dakika haberi.... Bayrampaşa'da 3 katlı binanın ilk katında bulunan balkonun çökmesiyle panik yaşandı.

İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Şahir Baki Sokak'ta 3 katlı bir binanın 1. katındaki balkon kısmen çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Kaynak: tgrthaber.com
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