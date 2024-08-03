Bayrampaşa'da alacak verecek olayı: Abisini direksiyon başında vurdu

03 Ağustos 2024 16:38 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 16:38

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde saat 07.30 sıralarında bir olay meydana geldi. 43 yaşındaki Rahmi Tamer ile 40 yaşındaki Raif Tamer kardeşler arasında alacak verecek tartışması çıktı.

ABİSİNİ DİREKSİYON BAŞINDA VURDU

Raif Tamer, bu sabah saatlerinde uluslararası otobüs şoförlüğü yapan abisi Rahmi Tamer'in kullandığı otobüsün önünü kesti. Raif Tamer belinden çıkardığı silahı abisi Rahmi Tamer'e doğru ateş açtı. Araca kurşun yağdıran kardeş, daha sonra olay yerinden kaçtı.

SİLAH SESLERİ YAYILDI

Silah seslerinin duyulması üzerine panik yaşayan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen sağlık ekipleri ağabey Rahmi Tamer'e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Rahmi Tamer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Abisini vurduktan sonra kaçan kardeş Rahmi Tamer ise önce Tekirdağ'a oradan da Bulgaristan'a kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.