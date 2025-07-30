Bayrampaşa'da alevler yükseldi! Yangın yan binaya sıçradı

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde akşamüstü saatlerinde metruk bir binada alevler yükseldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binada başlayan yangın yanındaki iki binaya sıçradı.

YANINDAKİ İKİ BİNAYA SIÇRADI

Saat 17.00 sıralarında başladığı öğrenilen yangına ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kısa sürede söndürülen yangında iki binanın çatı kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Yangının çıktığı bina ve iki binanın son hali dron ile görüntülendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

NASIL OLDUĞU BİLİNMİYOR



Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, "Alışverişten geldim eşimle, ona yukarıda duman var derken birden alevlendi patladı. Eşim hemen itfaiyeyi aradı, geldiler. Kimseyi görmedik. Kendiliğinden mi nasıl oldu bilmiyorum" dedi.