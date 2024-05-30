Bayrampaşa'da erkek dehşeti! Eşini ve kızını vurarak öldürdü 

30 May 2024 18:43 - Güncelleme : 30 May 2024 18:43

Bayrampaşa Vatan Mahallesi Timur Sokak'ta saat 15.00 civarında meydana gelen olayda, 68 yaşındaki Seydi Şahin'in cinnet getirdiği iddia edildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Seydi Şahin konuşmak için eşi Nazime Şahin'in yaşadığı eve geldi. Çift arasında çıkan tartışmanın ardından, Seydi Şahin cinnet geçirerek önce 62 yaşındaki eşini silahla yaraladı. Ardından, evin diğer odasında bulunan 29 yaşındaki kızı Fatma Nur Şahin'i de silahla vurdu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Seydi Şahin daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, yaralı anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

EMNİYETE TESLİM OLDU

Polis ekipleri korku dolu anların yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekti. Yapılan incelemelerin ardından anne ve kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası evden ayrılan baba Seydi Şahin, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SAĞ ÇIKMIŞTI

Eşinin kurşunuyla olay yerinde hayatını kaybeden Anne Nazime Şahin'in 6 Şubat'ta ziyaret için gittiği Malatya'da depreme yakalandığı öğrenildi. Fatma Nur Şahin'in ise yeni atandığı ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı biliniyordu.

"KEŞKE OLMASAYDI, ÜZGÜNÜZ"

Anne ve kızın yaşadığı evin sahibi; ailenin 10 yıldır kiracısı olduğunu babanın ise memlekette yaşadığını söyledi. Selahattin Orhan, "Ben yukarıda otururken polislerin hızlı bir şekilde sokağa girdiğini gördük. Mahalle olarak şok olduk. İyi insanlardı. Malatya'da 4 gün enkaz altında kalmış. Maalesef kocası kendi eşini ve kızının canına kıydı. Kocasını hiç görmüşlüğüm yok. Keşke olmasaydı. Üzgünüz. Çocukları burada olduğu için başlarındaydı" diye konuştu.