Bayrampaşa'da kanlı intikam: Park sorunu cinayete dönüştü!

06 Ağustos 2024 20:17 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 20:22

İstanbul Bayrampaşa’da park sebebiyle tartıştığı komşularının dükkanını basmaya gelen Orhan Bal, dükkan sahibi ve babasını öldürdü. Olay, Altıntepsi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Orhan Bal, daha önceden dükkan komşusu olan 75 yaşındaki Lütfi Er ile tartışarak darp etti. Bunun üzerine Lütfi Er, durumu çocuklarına haber verdi. Yazlığında oldukları öne sürülen Ramazan Er (54), babasının yanına geldi.

SİLAHLA GELDİ!

Bunun üzerine saldırgan Orhan Bal, dükkana gelip intikam almak istedi. Gündüz saatlerinde elinde silah ile olay yerine gelen saldırgan Orhan Bal, tartıştığı komşusu baba Lütfi Er ve oğlu Ramazan Er ile kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine Orhan Bal, silahı ile Lütfi Er'i yaraladı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Babasının yaralandığını gören Ramazan Er ve yakınları, Orhan Bal'ı darp etmek istedi. Yerde süren arbede sonucu Ramazan Er, Orhan Bal'ı bıçakladı. Bıçaklandıktan sonra kaçan Orhan Bal, Ramazan Er'i vurarak olay yerinden kaçtı.

İKİSİ DE ÖLDÜ

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan baba ve oğlunu ambulans ile hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Bıçaklanan yaralı saldırganın ise hastanede gözaltına alınarak tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatlarını kaybeden baba ve oğlunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.