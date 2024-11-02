Bayrampaşa'da korkunç olay! Önce damadını, sonra kendini vurdu: Dehşet görüntüsü kamerada

02 Kasım 2024 15:08 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:16

İstanbul Bayrampaşa'da kızıyla boşanma aşamasındaki damadını silahla vuran kayınpeder, aynı silahla intihar etti. Dün meydana gelen vahşette yeni gelişme yaşandı. Korkunç olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dün korkunç bir olay meydana geldi. Kızıyla boşanma aşamasındaki damadını iş yerine çağıran kayınpeder silahına sarılarak dehşet saçtı. Korkunç olayın kamera görüntüleri ise kan dondurdu.

DAMADINI İŞ YERİNE ÇAĞIRDI

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Megacenter Kuru Gıda Hali içerisinde dükkan sahibi olan Ekrem Girgin (50), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u (32) konuşmak için işletmesine çağırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Konuşma sırasında tartışma çıkınca silahını çeken Girgin, önce damadını vurarak öldürdü. Girgin daha sonra aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.