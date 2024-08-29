Bayrampaşa’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var!

29 Ağustos 2024 22:55 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 22:55

İstanbul Bayrampaşa’da bir iş yerinin önünde silahlı çatışma meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi.

KAÇAN ŞAHISLAR ARANIYOR

İddiaya göre cadde üzerindeki bir iş yerinin önünde oturan grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra grup içindeki 2 şahıs, yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Olayda Ali Çelik ve Ali Şen isimli iki kişi yaralanırken şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Şen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta çalışma yaparken caddenin bir bölümü polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. Emniyet güçlerinin silahlı saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor.