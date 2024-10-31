Baza bu defa 7 aylık bebeğin katili oldu!

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

31 Ekim 2024 17:47 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:48

Kırıkkale'de 7 aylık bebek baza ve karyola arasına sıkışarak can verdi. Ailesi çocuğun cansız bedenini fark etti. Küçük çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale​'de Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'ta yaşayan Kübra K, 7 aylık bebeğini cansız bir halde gördü. Bebeğinin baza ve yataklı karyola arasında sıkıştığını gören aile hastaneye koştu. Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan bebek​, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlgili Haberler Zonguldak'ta yürekleri ağza getiren an! Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince...