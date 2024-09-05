Bazada zıplayan çocuk bir anda pencereden düştü! Görenler şaştı kaldı

05 Eylül 2024 21:19 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 21:27

Ordu'da bazanın üzerinde zıplayan çocuk bir anda açık pencereden aşağı düştü. 8 yaşındaki çocuğun burnu bile kanamadan ayağa kalktığı hali görenleri şaşırttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde 8 yaşındaki Mert Ali G. 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairesinin penceresinden düştü. Kardeşiyle zıplarken açık camdan aşağı düşen çocuğun o halleri kayıtlara geçti.

Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde ikamet eden küçük çocuk evinde kardeşiyle birlikte oyun oynamaya başladı. Bazanın üzerinde zıplamaya başlayan küçük çocuk pencere camından dengesini kaybedip düştü. Bir mobilya firmasına ait içerisinde tahta parçası bulunan çuvalların üzerine düşen küçük çocuğun burnu bile kanamazken, çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle çocuk, kontrol amaçlı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Çocuğa düşmeye rağmen bir şey olmaması sevindirdi.