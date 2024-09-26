Bebeği çöpe atan annesi çıktı! Anneanne ve dedeyle beraber yakalandılar

26 Eylül 2024 00:20 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 00:46

Mersin Mut'ta çöpten çıkan bebek cesedi dehşete düşürmüştü. Ekiplerin yaptığı incelemede bebeği çöpe atanın annesi olduğu ortaya çıktı. Ekipler tarafından anne, anneanne ve dede yakalandı.

Polise silah çekti "Seni yazdım" diye tehditler savurdu, ardından serbest bırakıldı! O anlar kameraya yansıdı

Polise silah çekti "Seni yazdım" diye tehditler savurdu, ardından serbest bırakıldı! O anlar kameraya yansıdı

Mersin Mut ilçesinde poşete sarılı halde bebek cesedi kağıt atık toplayıcısı tarafından bulunmuştu. Yapılan incelemede bir kadının banyoda doğum yapıp ölü olarak doğurduğunu öne süren anne tarafından atıldığı belirlendi.

ATIK MADDE TOPLAYICISININ KANCASINA TAKILDI

Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde 50 yaşındaki atık madde toplayıcısı Cennet Sünbül'ün kancasına poşete sarılı bebek cesedi takıldı. Hemen ihbar etmesi üzerine acil yardım ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık incelemesi sonucu bebeğin ölmüş olduğu tespit edilirken polis ekipleri inceleme başlattı.

KAMERA KAYITLARINDA ATAN ANNE BULUNDU

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bebeğin cansız bedeninin çöpe atıldığı nokta bulunan kent güvenlik yönetim sisteminin kamera kayıtları incelendi. İnceleme de 14 gün önce 'bir kurumda işe başladım' yalanıyla ilçeden ev tutup yerleşen 21 yaşındaki Y.Ç.'nin çöp poşetiyle bebeğin cansız bedenini attığı ortaya çıktı.

ANNEANNE VE DEDE DE YAKALANDI

Bunun üzerine polis, olaydan sonra yanında kalan annesi F.Ç. ile evden ayrılan Y.Ç.'nin merkez ilçe Akdeniz'de bulunan baba evine gittiğini öğrendi. Polis eve baskın yaptı, bebeğin annesi Y.Ç., anneanne F.Ç. ile dede M.Ç.'yi gözaltına aldı. Mut ilçesine götürülen 3 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bebeğin annesi Y.Ç'nin Tokat'ta bulunduğu sırada hamile kaldığı, durumu kendi annesine anlattığı ardından da böyle bir planı uyguladıkları iddia edildi. Baba M.Ç'nin ise olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.